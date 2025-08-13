Easton Gandeng Pengembang Jepang Bangun Kawasan Hunian dan Komersial di Tangerang

Easton dan Anabuki Property Indonesia berkolaborasi membangun kawasan hunian dan komersial di Ciputat, Tangerang Selatan, dengan pre-launching pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Easton Urban Kapital melalui anak perusahaan PT Easton Urban Megumi kembali menggandeng developer asal Jepang PT Anabuki Property Indonesia (API) yang merupakan anak perusahaan Anabuki Group. Kedua perusahaan akan membangun area komersial dan hunian di Ciputat, Tangerang Selatan.

Kerjasama tersebut merupakan langkah kolaborasi lanjutan dari proyek perumahan sebelumnya di Serpong Tangerang Selatan. Kedua perusahaan ingin menjalin kerja sama dalam jangka waktu yang lama.

Presiden Direktur Easton Group William Liusudarso mengatakan sepanjang tahun ini menghadirkan tantangan yang berbeda, terlebih jika melihat sektor properti yang melambat. Pihaknya sangat fokus pada pembenahan operasional dalam proyek dengan mengutamakan kualitas pekerjaan. Dia berharap kondisi pasar akan membaik di tahun 2026.

"Untuk proyek kerja sama di Serpong, saat ini sudah memasuki pre-launching tahap pertama dan pada September 2025 akan dilakukan grand launching. Penjualannya terus meningkat dan diharapkan dapat terjual semua di tahun 2026. Dengan lokasi proyek yang strategis dan kualitas konsep yang direncanakan, kami yakin prospek penjualannya akan positif," ujarnya dilansir Antara, Rabu (13/8/2025).

Untuk tahun ini di proyek Ciputat, perusahaan akan fokus dalam tahap perencanaan dan pembangunan. Rencananya. pihaknya akan melakukan pre-launching pada kuartal II tahun 2026 dengan target penjualan sebanyak 50% dari total unit di tahun depan.

"Proyek pertama di Serpong adalah langkah awal sedangkan proyek di Ciputat adalah langkah lanjutan yang dapat memperkuat kerja sama Easton dengan Anabuki. Kedua perusahaan memiliki kecocokan visi dan prinsip dalam menjalankan usaha," katanya.

Pada proyek yang akan datang, kedua perusahaan akan membangun area komersial dan residensial sebanyak 114 unit di atas lahan seluas 1,8 hektare. Rencananya, terdapat tiga tipe unit yang akan disediakan dengan harga berkisar di Rp1,9 miliaran.

"Kami optimistis bisa terserap," ucapnya.

Terlebih, Ciputat saat ini sedang berkembang pesat dimana banyak warga Jakarta yang melirik dan pindah ke daerah ini karena harga huniannya masih terjangkau, fasilitas yang banyak dan berpotensi di masa depan. Ditambah lagi, sudah ada jalan tol Pamulang yang menghubungkan Ciputat dengan Depok dan BSD, serta bandara.

Easton mengusung konsep tropical house dengan menghadirkan inner court garden, private backyard dan balkon terbuka dengan terkoneksi langsung ke alam. Selain itu, akan dibangun kawasan komersial berupa F&B, sport center, clubhouse, swimming pool, fitness center, mini library, playground dan social avenue.

Sementara itu, Direktur API Kosuke Mizuno menuturkan perusahaan menyambut baik kerja sama lanjutan dan mendedikasikan terhadap kualitas produk. Terlebih, infrastruktur di Indonesia masih terus berkembang dan dalam konteks ini, aksesibilitas jalan sangatlah penting.

"Kami melihat lokasi perumahan di Ciputat terletak di sepanjang jalan arteri utama menuju Jakarta Pusat dengan akses langsung ke jalan raya. Tentunya ini sebuah kelebihan mengingat masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan transportasi mobil," tuturnya.