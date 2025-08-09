Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra

Banten International Stadium (BIS) jadi markas Dewa United Banten FC. Gubernur Banten Andra Soni berharap ini tingkatkan kunjungan dan ekonomi lokal.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 16:16
Share
Gubernur Banten Andra Soni
Gubernur Banten Andra Soni

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Banten Andra Soni optimistis pemanfaatan Stadion Internasional Banten atau Banten International Stadium (BIS) sebagai markas Dewa United Banten FC bakal datangkan banyak kunjungan ke Provinsi Banten.

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah itu bakal berdampak positif bagi peningkatan UMKM dan perekonomian masyarakat.

Gubernur Banten Andra Soni melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Presiden Dewa United Banten FC Ardian Satya Negara di Gedung Negara Provinsi Banten.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PUPR Provinsi Banten dan Presiden Dewa United Banten FC. Turut menyaksikan: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Yandri Susanto dan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim.

"Alhamdulillah hari ini adalah hari yang luar biasa dan istimewa, Pemerintah Provinsi Banten menjalin kerja sama dengan tim profesional sepak bola Indonesia, Dewa United Banten FC akan berhomebase di Banten International Stadium (BIS) mulai tanggal 9 Agustus nanti," ungkap Andra Soni.

Selanjutnya, Andra Soni mengatakan kerja sama yang dilakukan tersebut yaitu pemanfaatan dari BIS yang telah berdiri sejak tahun 2022. 

Baca Juga

Andra Soni melihat dengan dipergunakannya BIS sebagai home base Dewa United Banten FC dapat mengundang banyak pihak yang berkunjung ke Provinsi Banten.

"Akan ada 17 pertandingan home sebagai tuan rumah, kita bisa bayangkan, setiap tim mungkin membawa sekitar 40 orang dan sebagainya yang akan hadir di Banten dalam satu tahun. Belum termasuk dengan pertandingan internasional dan pertandingan persahabatan," katanya.

Selain itu, Andra Soni menilai dengan dipergunakannya BIS dapat memberikan dukungan dalam pertumbuhan ekonomi, mulai dari pelaku UMKM, restoran hingga peningkatan hunian di sektor perhotelan.

"Ini akan membangun sebuah ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan janji kami kepada masyarakat untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Mudah-mudahan warga di sekitarnya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini," imbuhnya.

Presiden Dewa United Banten FC Ardian Satya Negara menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten dan Pemprov Banten yang telah bekerja sama dengan pihaknya dalam pemanfaatan BIS sebagai home base Dewa United Banten FC.

"Besar harapan kami untuk para fans atau suporter sepak bola di Banten untuk hadir, dan ini juga untuk meningkatkan UMKM. Semoga dengan hadirnya Dewa United bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Banten," ujarnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan alasan memilih BIS sebagai home base dari Dewa United Banten FC.

Selain stadionnya yang bagus, namun pihaknya ingin turut serta dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

"Kedepannya Dewa United akan membangun lapangan latihan," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menuturkan pihaknya mendukung upaya Pemprov Banten dalam rangka pemanfaatan aset-aset daerah, salah satunya pemanfaatan BIS.

"Tentu ini adalah langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penguatan atlet khususnya sepak bola, dan membangun perekonomian bola modern, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik," katanya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan BIS memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton dan telah dilakukan pengecekan oleh I-League.

Tak hanya fasilitas, kata Arlan Marzan, BIS telah dilakukan pemeriksaan manajemen resiko baik segi keamanan dan yang lainnya oleh Mabes Polri dan hasilnya, aspek keduanya telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Arlan juga menyampaikan untuk biaya sewa stadion yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan telah disepakati oleh klub yaitu Rp50 juta untuk satu kali pertandingan.

"Kalau potensinya untuk 17 kali sebenarnya kalau kita hitung, itu kurang lebih sekitar Rp800 juta, belum termasuk tambahan-tambahan dari pertandingan resmi dan lainnya," ucap Arlan.

"Namun, ini juga akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari pelaku UMKM, kuliner dan lainnya," sambungnya.

Kemudian, Arlan Marzan menuturkan pihaknya kedepan juga akan fokus terhadap fasilitas penunjang lainnya di sekitar BIS. 

"Ke depan kita lanjutkan lagi parkir, karena kebutuhan parkir akan tinggi. Kita akan coba pola kerja sama terkait pembangunan lapangan latihan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Dewa United Banten FC akan menggunakan Banten International Stadium (BIS) saat menjamu Malut United pada Sabtu (9/8) pada pekan pertama BRI Super League 2025/2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA
Premium
42 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump
Premium
2 jam yang lalu

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gubernur Banten Resmikan Pabrik Pestisida Terbesar di Asia Tenggara

Gubernur Banten Resmikan Pabrik Pestisida Terbesar di Asia Tenggara

Tradisi Ruwat Laut di Carita Dilirik Jadi Magnet Bagi Wisman

Tradisi Ruwat Laut di Carita Dilirik Jadi Magnet Bagi Wisman

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Sekolah Swasta Gratis, Gubernur Banten Andra Larang Ada Iuran dari Siswa

Sekolah Swasta Gratis, Gubernur Banten Andra Larang Ada Iuran dari Siswa

Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

Kata Wagub Banten Soal Jalur MRT hingga Tangsel

Kata Wagub Banten Soal Jalur MRT hingga Tangsel

Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Trondol di Serang Masuk Tahap Ini

Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Trondol di Serang Masuk Tahap Ini

Harga Beras Medium di Sejumlah Pasar Tradisional Lebak Terpantau Stabil

Harga Beras Medium di Sejumlah Pasar Tradisional Lebak Terpantau Stabil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jelajah Pesantren: Ponpes Raudhatul Ihsan Jaga Asa Kembalikan Kejayaan Santri dan Ketahanan Pangan
Bisnis Banten
11 jam yang lalu

Jelajah Pesantren: Ponpes Raudhatul Ihsan Jaga Asa Kembalikan Kejayaan Santri dan Ketahanan Pangan

JELAJAH PESANTREN: Ponpes Al Markaz jadi Tujuan Favorit Agro Eduwisata
Kabar Banten
12 jam yang lalu

JELAJAH PESANTREN: Ponpes Al Markaz jadi Tujuan Favorit Agro Eduwisata

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra
Bisnis Banten
09 Agt 2025 | 16:16 WIB

Banten International Stadium (BIS) Jadi Kandang Dewa United, Ini Harapan Gubernur Andra

Sindikat Perampok Truk Solar di Tol Tangerang-Merak Diringkus
Kabar Banten
06 Agt 2025 | 15:56 WIB

Sindikat Perampok Truk Solar di Tol Tangerang-Merak Diringkus

Jelajah Pesantren: Ponpes Al Iman Kaungcaang Hasilkan Puluhan Ton Padi, Cabai dan Lele
Bisnis Banten
04 Agt 2025 | 23:14 WIB

Jelajah Pesantren: Ponpes Al Iman Kaungcaang Hasilkan Puluhan Ton Padi, Cabai dan Lele

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jelajah Pesantren: Ponpes Raudhatul Ihsan Jaga Asa Kembalikan Kejayaan Santri dan Ketahanan Pangan

2

JELAJAH PESANTREN: Ponpes Al Markaz jadi Tujuan Favorit Agro Eduwisata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-Foto Kampung Tak Berpenghuni di Lebak Banten

Foto-Foto Kampung Tak Berpenghuni di Lebak Banten

Nilai Tukar Petani & Rata-rata Harga Gabah di Banten Menurun

Nilai Tukar Petani & Rata-rata Harga Gabah di Banten Menurun

Pengunjung Pantai Cihara di Banten Diminta Waspada Gelombang Tinggi

Pengunjung Pantai Cihara di Banten Diminta Waspada Gelombang Tinggi

Kemarau, Petani Lebak Beralih Kembangkan Tanaman Sayuran

Kemarau, Petani Lebak Beralih Kembangkan Tanaman Sayuran

Genjot Pariwisata, Banten Selatan Dipercantik

Genjot Pariwisata, Banten Selatan Dipercantik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

MIDI Raup Laba Bersih Sebesar Rp390,51 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jelajah Pesantren: Ponpes Raudhatul Ihsan Jaga Asa Kembalikan Kejayaan Santri dan Ketahanan Pangan

2

JELAJAH PESANTREN: Ponpes Al Markaz jadi Tujuan Favorit Agro Eduwisata