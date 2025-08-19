Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Pemprov Banten mendukung perpanjangan jalur MRT Jakarta ke Balaraja, siap bantu perizinan dan lahan. Proyek ini diharapkan kurangi kemacetan dan dorong ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung rencana perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta lintas Timur-Barat (East-West) rute Kembangan hingga Balaraja.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai menerima audiensi jajaran PT MRT Jakarta di Ruang Rapat Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa.

"Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta atau juga warga Jakarta yang bekerja di Banten. Karena itu, perlu dipikirkan transportasi massal yang cocok menghubungkan dua wilayah ini," kata Andra.

Ia menegaskan pembangunan jalur MRT lintas provinsi tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan, pembiayaan, hingga penyediaan lahan.

"Pemprov Banten siap memberikan dukungan dari sisi perizinan, lahan, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang penting, hari ini muncul dulu semangat bahwa ini insya Allah bisa terwujud," ujarnya.

Gubernur menyebutkan rencana ini sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), sehingga pembahasan teknis dengan MRT Jakarta menjadi penting.

"Jangan sampai wacana MRT masuk Banten hanya sekadar bicara. Tadi sudah disampaikan dari sisi teknis, kelembagaan, hingga pembiayaan. Itu membuka semangat baru bagi Banten untuk mendukung," ujar dia.

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan audiensi dengan Pemprov Banten merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya sudah dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Ini tindak lanjut supaya kita bisa melaksanakannya dengan cepat. Targetnya pada Januari kami sudah mulai melakukan tahapan lanjutan," ujarnya.

Tuhiyat menjelaskan rencana jalur East-West akan menjadi salah satu proyek strategis yang dapat memperluas cakupan layanan MRT ke wilayah penyangga Jakarta.

"Kami berkoordinasi terkait dengan rute master plan arah Balaraja dan Kembangan," ucapnya.

Ia menambahkan keberadaan MRT di Banten nantinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan, serta menghadirkan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Dengan demikian, MRT bukan hanya untuk Jakarta, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banten," kata Tuhiyat.

Andra pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan media, ikut mendukung rencana besar tersebut.

"Mohon dukungan semua pihak supaya transportasi massal ini benar-benar terwujud," sebutnya.