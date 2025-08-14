Potret Putra Sulung Denny Cagur Jadi Paskibraka Banten

Bisnis.com, JAKARTA - Putra sulung Denny Cagur dan Shanty terpilih menjadi Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk Provinsi Banten.
Fabian Muhammad Yahva baru terpilih menjadi Paskibra untuk pengibaran bendera merah putih di Provinsi Banten. Fabian merupakan siswa sekolah SMA Presiden 2 Tanjung Lesung, Banten.
Berikut potret putra Denny Cagur yang menjadi Paskibraka Banten
1. Calon Paskibraka Pusat 2025
Sempat menjadi calon Paskibraka Pusat 2025, untuk mewakili Provinsi Banten, Delegasi Pandeglang.
2. Berasal dari sekolah SMA Presiden 2 Tanjung Lesung
Fabian Muhammad Yahva merupakan siswa sekolah SMA Presiden 2 Tanjung Lesung
3. Putra dari pasangan Denny Cagur dan Shanty
Saat pengukuhan Paskibraka Banten, tampak Deny Cagur dan Shanty sangat bangga dan terharu dengan prestasi yang diperoleh oleh putranya. Tampak juga, orang tua Abi membawa buket bunga untuk mengucapkan selamat kepada putranya.
4. Suka Olahraga
Fabian yang akrab di sapa Abi sangat suka olahraga padel dan tinju. Hal tersebut terlihat dari beberapa postingannya di Instagram.