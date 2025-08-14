Potret Putra Sulung Denny Cagur Jadi Paskibraka Banten

Bisnis Indonesia Premium
Putra sulung Denny Cagur, Fabian Muhammad Yahva, terpilih jadi Paskibraka Banten. Siswa SMA Presiden 2 Tanjung Lesung ini juga calon Paskibraka Pusat 2025.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:18
Fabian Muhammad Yahva, anak Denny Cagur dan Shanty terpilih menjadi Paskibraka Banten/Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Putra sulung Denny Cagur dan Shanty terpilih menjadi Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk Provinsi Banten. 

Fabian Muhammad Yahva baru terpilih menjadi Paskibra untuk pengibaran bendera merah putih di Provinsi Banten. Fabian merupakan siswa sekolah SMA Presiden 2 Tanjung Lesung, Banten.


Berikut potret putra Denny Cagur yang menjadi Paskibraka Banten


1. Calon Paskibraka Pusat 2025

Sempat menjadi calon Paskibraka Pusat 2025, untuk mewakili Provinsi Banten, Delegasi Pandeglang.

2. Berasal dari sekolah SMA Presiden 2 Tanjung Lesung

Fabian Muhammad Yahva merupakan siswa sekolah SMA Presiden 2 Tanjung Lesung

3. Putra dari pasangan Denny Cagur dan Shanty

Saat pengukuhan Paskibraka Banten, tampak Deny Cagur dan Shanty sangat bangga dan terharu dengan prestasi yang diperoleh oleh putranya. Tampak juga, orang tua Abi membawa buket bunga untuk mengucapkan selamat kepada putranya.

4. Suka Olahraga

Fabian yang akrab di sapa Abi sangat suka olahraga padel dan tinju. Hal tersebut terlihat dari beberapa postingannya di Instagram.

Penulis : Novita Sari Simamora
