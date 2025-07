Harga Beras Medium di Sejumlah Pasar Tradisional Lebak Terpantau Stabil

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Banten menyebutkan sejak tiga pekan terakhir harga beras medium relatif stabil di tingkat pengecer.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lebak, Yani di Lebak, Jumat, mengatakan harga beras medium di sejumlah pasar tradisional di daerah itu relatif stabil di tingkat pedagang pengecer.

Untuk harga beras medium KW 1 dijual Rp13.500 per kilogram (kg), beras medium KW 2 Rp12.600 per kg dan beras medium KW 3 Rp11.500 per kg.

"Semua beras kualitas medium lokal yang dijual di pasar tradisional itu dipasok dari kelompok tani dan pabrik penggilingan beras di Lebak," katanya.

Menurut dia, harga komoditas bahan pokok lainnya juga relatif stabil, seperti gula pasir Rp18.300 per kg, terigu Rp 12.200 per kg, minyak goreng premium Rp21.000 per kemasan , Minyak Kita Rp17.800 per kemasan dan minyak tanpa merek Rp17.400 per kemasan.

Selain itu juga harga telur Rp29.000 per kg, daging unggas Rp 37.100 per kg, daging sapi Rp 145.000 dan daging kerbau Rp 150.000 per kg.

Susu Bendera Rp 31.000 (170 gram) dan susu Indomilk Rp12.500 (170 gram), susu bubuk Bendera Rp 43.000 (400 gram) dan susu bubuk Indomilk Rp40.000 (400 gram).

Begitu juga cabai merah keriting Rp47.300 per kg dan cabai besar Rp50.000 per kg. Sedangkan, cabai rawit turun Rp 47.000 per kg dibandingkan sebelumnya Rp 49.200 per kg dan cabai rawit merah turun Rp73.400 per kg dibandingkan sebelumnya Rp75.100 per kg.

Untuk bawang merah naik Rp49.000 per kg dari sebelumnya Rp 45.000 per kg dan bawang putih naik Rp39.700 per kg dibandingkan sebelumnya Rp 37.700 per kg.

"Kami menjamin harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan signifikan," katanya.

Sementara itu, sejumlah pedagang bahan pokok di pasar tradisional Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan bahwa saat ini harga relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan akibat pendistribusian bahan pokok melimpah, termasuk beras medium.

"Kami sejak dua pekan terakhir omzet pendapatan ada kenaikan hingga Rp 17 juta dibandingkan sebelumnya Rp 13 juta per hari," kata Juned, seorang pedagang bahan pokok di pasar Rangkasbitung, Lebak.