Pasokan Melimpah, Harga Beras Kualitas Medium di Pasar Lebak Masih Stabil

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beras kualitas medium di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Lebak, Banten, sejak sepekan terakhir ini relatif stabil, karena pasokan dari petani lokal melimpah.

"Kita menjamin harga beras kualitas medium relatif stabil dan normal," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Yani di Rangkasbitung, Lebak, Selasa.

Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki komitmen tinggi untuk mendorong peningkatan produksi pangan dengan melakukan percepatan tanam.

Mereka petani di daerah itu jika musim panen raya, maka petani segera kembali melakukan percepatan gerakan tanam.

Karena itu, produksi beras dari hasil panen Januari - Mei 2025 tercatat 134 ribu ton setara beras, sehingga dapat memenuhi ketersediaan pangan masyarakat di pasaran.

Saat ini, kata dia, harga beras kualitas medium di sejumlah pasar di Kabupaten Lebak sejak satu pekan terakhir relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan.

Harga beras medium KW 1 dijual Rp13.500 per kilogram (kg), beras medium KW 2 Rp12.500 per kg, dan beras medium KW 3 Rp11.500 per kg.

"Semua beras kualitas medium lokal yang dijual di pasar tradisional itu dipasok dari kelompok tani dan pabrik penggilingan beras di Lebak," kata Yani.

Junaedi (55), seorang pedagang beras di pasar tradisional Rangkasbitung, mengaku sejak sepekan terakhir harga beras kualitas medium relatif stabil karena pasokan beras lokal melimpah yang dipasok dari kelompok tani.

Kebanyakan petani itu memiliki stok pangan dari hasil panen Mei - Juni 2025 berupa gabah kering giling.

"Saya kira harga beras medium itu relatif stabil karena pasokan dari petani lokal melimpah," katanya.

Sementara itu, Heti (45) warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku dirinya merasa lega harga beras kualitas medium masih stabil dan tidak terjadi kenaikan.

"Kami membeli beras kualitas medium KW 2 sebanyak 10 kg dengan harga Rp125.000. Harga itu relatif stabil sejak sepekan terakhir," katanya.