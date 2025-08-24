Bisnis Indonesia Premium
Pertamina Patra Niaga Gelar MyPertamina Pasar Rakyat 2025 di Tangerang

Gelaran MyPertamina Pasar Rakyat 2025 yang digelar di TangCity Mall, Tangerang disambut meriah ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Jabodetabek.
Herdiyan
Minggu, 24 Agustus 2025 | 19:26
Pengunjung antusias mengikuti lomba makan kerupuk, salah satu aktivitas pada acara MyPertamina Pasar Rakyat 2025 yang digelar di TangCity Mall, Tangerang./Istimewa
Ringkasan Berita
  • MyPertamina Pasar Rakyat 2025 di Tangerang disambut meriah oleh ribuan pengunjung dari Jabodetabek, menawarkan bazaar UMKM, kids area, dan hiburan seni.
  • Acara ini menjadi wadah rekreasi dan edukasi bagi keluarga, dengan berbagai aktivitas, seperti face painting, permainan anak, dan booth UMKM.
  • MyPertamina Pasar Rakyat bertujuan mendekatkan Pertamina dengan masyarakat, memberikan ruang kebersamaan, dan mendukung UMKM lokal melalui aplikasi MyPertamina.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, TANGERANG – Gelaran MyPertamina Pasar Rakyat 2025 yang digelar di TangCity Mall, Tangerang disambut meriah ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Jabodetabek pada Sabtu dan Minggu (23-24/8/2025).

Bersamaan dengan momentum 80 tahun Kemerdekaan RI, acara ini tidak hanya didatangi oleh warga sekitar, pengunjung bahkan rela datang dari Karawang hingga Jakarta Utara untuk merasakan langsung keseruan bazaar UMKM, kids area, program tebus murah sembako, dan pentas seni baik tari maupun musik.

Bagi Linda, warga Tangerang, yang datang bersama keluarga, acara ini menjadi pengalaman baru. “Baru pertama kali ke sini, ternyata seru banget. Banyak stand jajanan, barang, sampai permainan anak seperti mancing ikan dan mewarnai. Jadi anak-anak juga bisa terhibur, nggak bosan,” ungkap Linda.

Hal senada disampaikan Dina, warga Karawaci, Ia menilai acara ini jadi wadah rekreasi sekaligus edukasi. “Senang banget bawa anak-anak ke sini. Ada face painting, pancingan, sampai booth UMKM yang lucu-lucu. Jajanannya enak, jadi lengkap untuk keluarga,” ujar Dina.

Kemeriahan acara tak berhenti hingga malam, panggung utama diguncang oleh Feel Koplo dengan remix khasnya yang membuat pengunjung bergoyang bersama. Sementara di hari kedua, giliran Yovie & Nuno yang menghadirkan lagu-lagu romantis untuk menutup acara dengan penuh kenangan.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa hadirnya MyPertamina Pasar Rakyat menjadi wujud kedekatan Pertamina dengan masyarakat.

“Kami ingin memberikan ruang kebersamaan dimana masyarakat bisa berbelanja hemat, mendukung UMKM lokal, sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga. Dengan aplikasi MyPertamina, semua manfaat ini bisa diakses dengan mudah, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Pertamina di tengah kehidupan sehari-hari,” ujar Eko dalam keterangan pers.

Antusiasme warga Tangerang dan sekitarnya membuktikan bahwa MyPertamina Pasar Rakyat lebih dari sekadar acara belanja, melainkan menjadi momentum merayakan kemerdekaan dengan cara yang hangat, bermanfaat, dan penuh kebersamaan.

