Pertamina Patra Niaga Gelar MyPertamina Pasar Rakyat 2025 di Tangerang

Bisnis.com, TANGERANG – Gelaran MyPertamina Pasar Rakyat 2025 yang digelar di TangCity Mall, Tangerang disambut meriah ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Jabodetabek pada Sabtu dan Minggu (23-24/8/2025).

Bersamaan dengan momentum 80 tahun Kemerdekaan RI, acara ini tidak hanya didatangi oleh warga sekitar, pengunjung bahkan rela datang dari Karawang hingga Jakarta Utara untuk merasakan langsung keseruan bazaar UMKM, kids area, program tebus murah sembako, dan pentas seni baik tari maupun musik.

Bagi Linda, warga Tangerang, yang datang bersama keluarga, acara ini menjadi pengalaman baru. “Baru pertama kali ke sini, ternyata seru banget. Banyak stand jajanan, barang, sampai permainan anak seperti mancing ikan dan mewarnai. Jadi anak-anak juga bisa terhibur, nggak bosan,” ungkap Linda.

Hal senada disampaikan Dina, warga Karawaci, Ia menilai acara ini jadi wadah rekreasi sekaligus edukasi. “Senang banget bawa anak-anak ke sini. Ada face painting, pancingan, sampai booth UMKM yang lucu-lucu. Jajanannya enak, jadi lengkap untuk keluarga,” ujar Dina.

Kemeriahan acara tak berhenti hingga malam, panggung utama diguncang oleh Feel Koplo dengan remix khasnya yang membuat pengunjung bergoyang bersama. Sementara di hari kedua, giliran Yovie & Nuno yang menghadirkan lagu-lagu romantis untuk menutup acara dengan penuh kenangan.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa hadirnya MyPertamina Pasar Rakyat menjadi wujud kedekatan Pertamina dengan masyarakat.

“Kami ingin memberikan ruang kebersamaan dimana masyarakat bisa berbelanja hemat, mendukung UMKM lokal, sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga. Dengan aplikasi MyPertamina, semua manfaat ini bisa diakses dengan mudah, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Pertamina di tengah kehidupan sehari-hari,” ujar Eko dalam keterangan pers.

Antusiasme warga Tangerang dan sekitarnya membuktikan bahwa MyPertamina Pasar Rakyat lebih dari sekadar acara belanja, melainkan menjadi momentum merayakan kemerdekaan dengan cara yang hangat, bermanfaat, dan penuh kebersamaan.