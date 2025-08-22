Ketum PSSI Terkejut dengan Fasilitas Banten International Stadium

Ketum PSSI Erick Thohir terkesan dengan fasilitas Banten International Stadium dan mempertimbangkan Banten sebagai tuan rumah pertandingan timnas Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Banten berpeluang menjadi tuan rumah pertandingan tim nasional Indonesia setelah meninjau Banten International Stadium (BIS).

“Saya terkejut fasilitasnya sebagus ini. Saya rasa ini salah satu yang terbaik di Indonesia,” kata Erick di Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

Dia menyebut, BIS nantinya dapat diprioritaskan untuk agenda tim nasional kelompok umur.

“Kalau semua persiapan baik, Juni kita coba prioritaskan Banten untuk pertandingan tim nasional, kelompok umur, apapun,” ujar Erick.

Dia menambahkan, PSSI juga menyiapkan struktur kompetisi berjenjang di daerah, termasuk Piala Presiden yang mempertemukan juara liga tingkat provinsi.

“Kami ingin nanti juara-juara provinsi bertanding memperebutkan Piala Presiden yang langsung diserahkan oleh Bapak Presiden,” tutur dia.

Dia mengapresiasi inisiatif Pemprov Banten yang menggelar Liga 4 antar-kota dan kabupaten. Menurut dia, kompetisi lokal menjadi fondasi pembinaan pemain.

“Liga 4 yang berputar di sini nanti dilanjutkan dengan Piala Gubernur. Itu bagus untuk mencetak pemain lokal,” kata Erick.

Terkait pemanfaatan stadion, dia meminta dukungan semua pihak untuk melengkapi fasilitas pendukung agar BIS siap menggelar pertandingan berskala nasional.

“Kami akan bicara dengan pemerintah pusat untuk memberikan solusi atas infrastruktur pendukung,” tutur Erick.

Menurut Erick, BIS sudah menjadi ikon Banten yang sering masuk siaran televisi.

“Ini kebanggaan daerah. Stadion ini harus sering digunakan untuk event besar agar Banten makin dikenal,” kata dia.