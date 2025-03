Bandara Soekarno-Hatta Terpilih Jadi Bandara Terbaik di Kawasan Asia Pasifik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Bandara Soekarno-Hatta terus berkembang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang. Kami telah melakukan transformasi dan berbagai peningkatan, mulai dari pengembangan infrastruktur, optimalisasi operasional berbasis ekosistem, hingga peningkatan kualitas layanan pelanggan," katanya.

Sebagai bandara terbesar dengan jumlah penumpang tersibuk di Indonesia, Bandara Soetta mampu bersaing dan sejajar dengan bandara-bandara utama lainnya di berbagai negara, serta menjadi salah satu yang terbaik di Asia Pasifik.

Pengakuan ini diperoleh melalui penilaian yang dilakukan dalam ASQ Awards, di mana airport experience menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas layanan bandara.

"ASQ Awards merupakan program penilaian global yang mengukur pengalaman pengguna jasa di bandara berdasarkan survei langsung yang dilakukan di seluruh dunia. Penghargaan ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta telah memberikan dampak positif bagi kepuasan pengguna jasa," katanya.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Angkasa Pura Indinesia dalam memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi para penumpang.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan guna meningkatkan kenyamanan di bandara. Dengan perubahan dan peningkatan fasilitas, kami berharap Bandara Soekarno-Hatta dapat semakin memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa," ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Bandara Soekarno-Hatta semakin memperkuat reputasinya sebagai gerbang utama Indonesia yang berstandar internasional.

Tak hanya Bandara Soekarno-Hatta, beberapa bandara lain yang di bawah pengelolaan InJourney Airports juga berhasil meraih penghargaan dalam ASQ Awards 2024, seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Internasional Yogyakarta.

"Secara keseluruhan, 10 bandara yang dikelola InJourney Airports berhasil meraih total 27 penghargaan, menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan di seluruh bandara yang dikelolanya," kata dia.