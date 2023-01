Pemkab Tangerang Raih Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terbaik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan sebagai juara umum dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terbaik seluruh Provinsi Banten Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pj. Gubernur Banten Al Muktabar kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat acara Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten-Kota se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Kamis (29/12/2022).

Penghargaan ini menambah deretan anugerah yang diterima Pemkab Tangerang sepanjang tahun 2022.

Penghargaan itu diperoleh berkat prestasi yang ditorehkan Pemkab Tangerang mulai level nasional hingga internasional.

Baca Juga : Cuaca Ekstrem Mengancam Banten dan Jabodetabek, Ini Tips Menghadapi Badai

Atas prestasi gemilang ini, Bupati Ahmed Zaki menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas usaha dan dedikasinya sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tangerang berhasil mendapatkan peringkat terbaik pertama se-Provinsi Banten.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Sekda, semua asisten staf ahli, kepala OPD, Camat, terutama kepada jajaran BPKAD yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mendukung program pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tangerang dengan baik," kata Ahmed Zaki.

Pemkab Tangerang juga meraih opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian/WTP’ sebanyak 14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2008.

Itu artinya, Pemkab Tangerang setiap tahun memperoleh opini WTP dari Kemenkeu dan BPK RI.

Penghargaan diserahkan oleh perwakilan BPK RI di Tangerang kepada Bupati Zaki pada September 2022.

"Ini merupakan wujud konsistensi kami dalam upaya akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional," tutur Zaki.

Sebelumnya, pada Januari 2022, Bupati Zaki memperoleh penghargaan atas dukungannya terhadap program Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satunya, mendukung sanitasi pondok pesantren. Bupati Zaki juga menerima penghargaan Top Pembina BUMD untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Kabupaten Tangerang dari Majalah TopBusiness pada April 2022.

Pemkab Tangerang sukses menyelenggarakan event nasional City Sanitation Summit (CSS) XX pada September 2022.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Zaki terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Kabupaten-Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) untuk masa jabatan 2022-2026.

Selanjutnya, Pemkab Tangerang sukses menggelar event internasional ‘PEMSEA Network of Local Government (PNLG) Forum 2022’ pada akhir Oktober 2022. Acara ini diikuti delegasi dari 53 pemerintah daerah dari 11 negara.

Desa Ketapang yang menjadi lokus penyelenggaraan pun menjadi tempat percontohan perkembangan kawasan pesisir nasional dan internasional.

Atas keberhasilan tersebut, Bupati Zaki pun memperoleh penghargaan secara pribadi untuk pembangunan kawasan pesisir pada November 2022.

Penghargaan itu antara lain ‘Road to CNBC Awards 2022: The Best Regional Leaders’ untuk Kategori Exellence in Coast Urban Design. Penghargaan lainnya berupa ‘Special Award: The Most Integrated Green Fishery Village, Ecosystem Development in Regency’ dalam Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2022.

Pada tahun yang sama, Pemkab Tangerang meraih penghargaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2022.

Penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Di penghujung tahun 2022, Desember 2022, setidaknya ada 3 penghargaan yang diraih Pemkab Tangerang.

Pertama, Pemkab Tangerang menjadi juara umum MTQ ke-19 Provinsi Banten. Berikutnya, Pemkab Tangerang menjadi juara umum pada Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) IV Banten 2022.

Pemkab Tangerang juga menerima ‘Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)’.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : banten pemkab tangerang